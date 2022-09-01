4 gün önce evlenen Fatma, denizde boğuldu (2)

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CENAZESİ SAKARYA´YA GÖTÜRÜLDÜ

Yaşamını yitiren Fatma Taşdemir´in cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi´nin morguna getirildi. Morgun önünde bekleyen eşi Enes Taşdemir'e yakınları teselli etti. Burada tamamlanan otopsi işleminin ardından Fatma Taşdemir´in cenazesi toprağa verilmek üzere Sakarya'ya götürüldü.

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ

2022-09-01 15:33:41



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