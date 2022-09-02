Freni boşalan kamyon 2 otomobile ve iş yerine çarptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Freni boşalan kamyon 2 otomobile ve iş yerine çarptı

DHA

Freni boşalan kamyon 2 otomobile ve iş yerine çarptı


Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde sürücüsünün yokuşa park ettiği kamyon freninin boşalması sonucu hareket ederek 2 otomobile ardından da bir iş yerinin duvarına çarptı. İş yerinde bulunan 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Emek Mahallesi Berna Sokak üzerinde meydana geldi. Ercan Güreşir, 41 R 0771 plakalı hafriyat kamyonunu yokuşta park ettikten sonra tamiratıyla uğraştı. Ercan Güreşir daha sonra yolun karşısında bulunan evine gitti. Freni boşalan kamyon bir anda hareket ederek park halindeki 2 otomobile daha sonra da oto servisinin duvarına çarptı. İş yerinde bulunan bir çalışan beton parçalarının üzerine gelmesi sonucu hafif yaralandı. Yaralanan kişi sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün evine gittiği, aracın hareket ederek otomobillere ve iş yerinin duvarına çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2022-09-02 13:09:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de park halindeyken hareket eden tır iş yerine çarptı
YEREL HABERLER Kocaeli'de park halindeyken hareket eden tır iş ...
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
İzmit'te iki minibüs kafa kafaya çarpıştı: 8'i yabancı 11 yaralı
YEREL HABERLER İzmit'te iki minibüs kafa kafaya çarpıştı: 8'i ...
Kocaeli'de 2 minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 2 minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi ...
Kocaeli'de duvara çarpan otomobil sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de duvara çarpan otomobil sürücüsü öldü
Kocaeli'de konteynerin forkliftin üzerine düşmesi sonucu operatör yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de konteynerin forkliftin üzerine düşmesi ...
Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde başladı
YEREL HABERLER Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde başladı
Kocaeli'de yeni eğitim ve öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de yeni eğitim ve öğretim yılı değerlendirme ...
Kocaeli'de eline demir korkuluk saplanan çocuk kurtarıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de eline demir korkuluk saplanan çocuk ...
Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede öldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın ...
4 gün önce evlenen Fatma, denizde boğuldu (2)
YEREL HABERLER 4 gün önce evlenen Fatma, denizde boğuldu (2)
Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Karabük'te adli yıl açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Karabük'te adli yıl ...
4 gün önce evlenen Fatma, denizde boğuldu
YEREL HABERLER 4 gün önce evlenen Fatma, denizde boğuldu
Eline saplanan demirle hastaneye götürüldü
YEREL HABERLER Eline saplanan demirle hastaneye götürüldü
Kocaeli'de tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ve şecere ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ...
Kocaeli'de tırdan mazot çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de tırdan mazot çalarken suçüstü yakalanan 2 ...
Komşularının tavsiyesiyle açtığı imalathane ve kafede kadınlara istihdam sağlıyor
YEREL HABERLER Komşularının tavsiyesiyle açtığı imalathane ve kafede ...
Kocaeli'de balıkçılar sezonun ilk avından döndü
YEREL HABERLER Kocaeli'de balıkçılar sezonun ilk avından döndü
Kocaeli'de bir kişi çay ocağı önünde silahla yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de bir kişi çay ocağı önünde silahla ...
Çay ocağında tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı
YEREL HABERLER Çay ocağında tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı
Yıldırım düşen apartmanın çatısı yandı
YEREL HABERLER Yıldırım düşen apartmanın çatısı yandı
Kocaeli'de av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Kocaeli'de av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar ...
Kocaeli'de "kasten yaralama" iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de "kasten yaralama" iddiasıyla 2 zanlı ...
Kocaeli'de 28 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 28 kök Hint keneviri ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.