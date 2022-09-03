Tel sarma makinesine kapılan işçinin öldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı

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Dinçer AKBİR/ BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, tel sarma makinesine kapılan Suriyeli işçinin hayatını kaybettiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 29 Ağustos günü Başiskele Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi üzerindeki bir metal geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Tel sarma makinesinde çalışan Suriye uyruklu C.T. (27), dengesini kaybederek makineye kapıldı. Olayı gören diğer işçiler, hemen makineyi durdurdu. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, C.T.´yi sıkıştığı yerden çıkarırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde işçinin hayatını kaybettiğin belirlendi.

Suriyeli işçi C.T.'nin makineye kapılarak hayatını kaybettiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; C.T.´nin makineye kapılarak gözden kaybolması ve diğer işçilerin onu kurtarmak için koştuğu anlar yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Dinçer AKBİR

2022-09-03 22:14:53



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