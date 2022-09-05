İzmit'te demiryolunda yürüyünce ekipler seferber oldu



Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'ten bileti olmadığı gerekçesiyle trene alınmayınca demiryolunda yürümeye başlayan 90 yaşındaki Nihat B., ekipleri seferber etti. İtfaiyenin tel çitleri kesmesinin ardından demir yolundan çıkarılan Nihat B. evine bırakıldı.

İzmit'te saat 19.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nden geçen yüksek hızlı tren hattında yaşlı bir adamın yürüdüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, demir yolundaki tel çitleri keserek Nihat B.'yi rayların üzerinden çıkardı. Konya'ya gitmek için tren garına gelen Nihat B.'nin, bileti olmadığı için trene alınmadığı, sonrasında demir yoluna girerek yürümeye başladığı tespit edildi.

Yaklaşık 1 kilometre yürüyen Nihat B., sağlığının yerinde olduğunu belirterek hastaneye gitmek istemedi. Bunun üzerine Körfez ilçesinde yaşadığı belirlenen Nihat B., polis aracıyla evine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2022-09-05 21:00:23



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