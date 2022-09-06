Erol POLAT/DARICA (Kocaeli) (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesi D-100 kara yolunda TIR´ın fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında, D-100 kara yolu Muallimköy Mahallesi geçişinde meydana geldi. C.Y yönetimindeki 04 AAK 259 plakalı TIR, virajda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu fabrika işçilerini taşıyan D.Y yönetimindeki 41 P 9842 plakalı servis minibüsüne çarptı. Minibüs bariyerlere çarparken, TIR ise devrildi. Haber verilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri yaralanan minibüs sürücüsü ve araçta bulunan 4 kişiye ilk müdahalede bulundu. Yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Çekiciler yardımıyla kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları sürerken, Ankara istikametine giden araçlar TEM Otoyolu´na yönlendirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT
2022-09-06 18:04:58
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