'Kız isteme' meselesinden husumetli olduğu kişiyi vurdu



Cihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde Cevdet Taşdemir (60), 'kız isteme' meselesi nedeniyle husumetli olduğu Hikmet G.'yi (55) tabanca ile vurarak yaraladı. Hikmet G. hastaneye kaldırılırken, şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Olay, 3 Eylül'de Orhan Gazi Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. 'Kız isteme' meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Cevdet Taşdemir ile Hikmet G. sokakta karşılaştı. Taşdemir, kızını oğluna isteyen ancak olumsuz yanıt verdiği Hikmet G.'ye yumruk atınca kavga çıktı. Mahallelinin müdahale ettiği kavgada Taşdemir, bu kez Hikmet G.'yi belinden çıkardığı tabanca ile vurdu. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bacaklarına 2 kurşun isabet eden Hikmet G. kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli Taşdemir ise kaçtı. Çağırılan sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hikmet G., tedavi altına alındı. Hikmet G.'nin tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan Taşdemir, emniyete götürüldü. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Taşdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Cihan TEKER

2022-09-07 12:55:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.