Kocaeli Sağlık Müdürü: Şikayet olmasa bile kontrollerimizi yaptırmakta fayda var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli Sağlık Müdürü: Şikayet olmasa bile kontrollerimizi yaptırmakta fayda var

DHA

Kocaeli Sağlık Müdürü: Şikayet olmasa bile kontrollerimizi yaptırmakta fayda var


Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, obezite, diyabet, kalp hastalıkları gibi hastalıkların geç teşhisinde, tedavinin zorlaştığını söyledi. Erken teşhisin önemini vurgulayan Pehlevan, "Meme kanseri, mide, bağırsak kanserlerinde erken teşhiste büyük oranda; rahim ağzı kanserinde erken teşhiste tedavi oranı neredeyse yüzde 100'e yakın. Hiçbir şikayet olmasa bile belirli aralıklarla kontrollerimizi yaptırmakta fayda var" dedi.
Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, dünyada en sık ölüme neden olan kronik hastalıklara karşı uyarılarda bulundu. Diyabet, obezite, kalp hastalıkları, solunum yolu hastalıkları gibi çok yaygın ve ölüm oranları çok yüksek olan hastalıkların, erken teşhis edilmeleri halinde tedavilerinin kolaylaştığını söyleyen Pehlevan, birçok kanser türünün dahi erken teşhisle büyük oranda tedavi edilebildiğini belirtti. Bu tür hastalıkların belirtilerinin çok geç ya da çok küçük şekillerde görüldüğünü ifade eden Pehlevan, şikayet olmasa da kişilerin düzenli aralıklarla aile hekimlerine kontrollerini yaptırmalarını tavsiye etti.
'ERKEN TEŞHİSTE KANSER DAHİL, ÇOĞU HASTALIĞIN TEDAVİSİ MÜMKÜN'
Kronik hastalıklarda erken teşhisin önemini vurgulayan Pehlevan, "Dünyada en sık görülen, en fazla ölüme neden olan hastalıklar kronik hastalıklardır. Bunlar diyabet, hipertansiyon, kanser ve solunum yolu hastalıkları gibi hastalıklar. Ülkemizde bu oranın azaltılması yönündeki çalışmalar hızla devam ediyor. Onun için tüm vatandaşlarımızın erken dönemde hastalıkların taranması noktasında, özellikle birinci basamak sağlık kuruluşlarımıza, aile hekimliklerimize, sağlıklı hayat merkezlerine düzenli olarak gitmeleri ve tansiyonlarını ölçtürmeleri, özellikle 40 yaşından sonra mutlaka kan şekerine baktırmaları, erken kanser taramaları yaptırmaları büyük önem taşıyor. Bu tür hastalıklarda erken teşhis çok önemli. Çünkü erken teşhiste bütün bu hastalıkların, kanser dahil çoğunun tedavisi mümkün ve yaşam konforunu en az düzeyde etkileyerek hayatımızı devam ettirme şansını yakalamaktayız. Onun için tüm vatandaşlarımızın bu kontrollerini, tahlillerini yaptırarak bu hastalıkların erken teşhisi ve tedavilerinin daha kolayca, daha konforlu bir şekilde yapmalarını istiyoruz. Bu konuda bütün vatandaşlarımızı obezite, hipertansiyon, diyabet ve kardiyovasküler hastalıkları önleme açısından kontrollerini yaptırmaları büyük önem taşıyor" dedi.
'SİNSİ HASTALIKLAR'
Kronik hastalıkların kişilerin yaşam konforunu yavaş yavaş etkilediğini söyleyen Pehlevan, "Bu hastalıklar sinsi hastalıklardır. Hemen, bir günde insanların yaşam konforunu bozmayabiliyor. Bir süre sonra ağır bir şekilde bize geri dönüşleri oluyor. Felç geçirebiliyoruz ya da ilerlemiş bir kanserle karşı karşıya gelebiliyoruz. Kalp yetmezliğine yol açabiliyor. Özellikle solunum sistemi hastalıklarında ya da diyabete bağlı bütün nörolojik, damarsal, böbrek, göz ve aklınıza gelebilecek vücudun her yerinde komplikasyonlara yol açabilecek durumlarla karşılaşabiliyoruz. Fakat kontrollü bir diyabet hastalığıyla beraber, yaşam kalitesini neredeyse hiç etkilemeyecek şekilde uzun bir yaşam mümkün. Diyabet hastalığının tedavisi mümkün, gelişmiş tedavi yöntemleri var. Diğer taraftan erken evre kanserlerde, meme kanseri, mide, bağırsak kanserlerinde erken teşhiste büyük oranda tedavi mümkün olabilmektedir. Kadın hastalıkları açısından rahim ağzı kanserinde, özellikle taramalarda erken teşhiste tedavi oranı neredeyse yüzde 100'e yakın. Onun için böyle çok basit şikayetleri bile önemsemek lazım. Hiçbir şikayet olmasa bile belirli aralıklarla aile hekimine mutlaka giderek kontrollerimizi yaptırmakta fayda var" diye konuştu. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2022-09-09 10:40:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de panelvanın çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de panelvanın çarptığı yaya yaralandı
Kocaeli Valisi Yavuz'dan Avrupa Kupası'na hazırlanan milli judoculara ziyaret
YEREL HABERLER Kocaeli Valisi Yavuz'dan Avrupa Kupası'na hazırlanan ...
Kocaeli'de yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin ...
Hacer'i öldüren sevgilisine indirimsiz müebbet hapis
YEREL HABERLER Hacer'i öldüren sevgilisine indirimsiz müebbet hapis
Kocaeli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
YEREL HABERLER Kocaeli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın ...
Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi, intihar etti
YEREL HABERLER Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi, intihar etti
Kartepe'de 6. Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali düzenleniyor
YEREL HABERLER Kartepe'de 6. Uluslararası Unutulmuş Değerler ...
Karamürsel'de yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Karamürsel'de yeni eğitim ve öğretim yılı ...
Sanayi tesisleri arasında kurulan "cimnastikçi fabrikası"nda yıldız sporcular yetiştiriliyor
YEREL HABERLER Sanayi tesisleri arasında kurulan "cimnastikçi ...
Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Motosikletle korkuluklara çarpan Muhammet Efe, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Motosikletle korkuluklara çarpan Muhammet Efe, 4 gün ...
Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde sürüyor
YEREL HABERLER Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde sürüyor
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
'Kız isteme' meselesinden husumetli olduğu kişiyi vurdu
YEREL HABERLER 'Kız isteme' meselesinden husumetli olduğu kişiyi ...
Hayvansever akademisyeni, aracına 'Yemek dökme son uyarı' yazıp tehdit ettiler
YEREL HABERLER Hayvansever akademisyeni, aracına 'Yemek dökme son ...
Yüksek sesle müzik dinlediği iddiasıyla villasının önünde darbedildi
YEREL HABERLER Yüksek sesle müzik dinlediği iddiasıyla villasının ...
Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.