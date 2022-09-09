Bakan Varank: Katma değerin anahtarı yazılımda, tasarımda



Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/ KOCAELİ, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin, katma değerli üretimle muasır medeniyetler seviyesini yakalayabileceğini belirterek, "Katma değerin anahtarı nerede? Siz genç kardeşlerimizde, yazılımda, tasarımda. Bu alanlarda ne kadar çok insan yetiştirirsek Türkiye'yi de bu manada muasır medeniyetler seviyesinin üzerine o kadar kolay çıkarabiliriz" dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde 1 Eylül'de başlayan ve 11 Eylül'e kadar devam edecek Oyun Geliştirme Yaz Kampı'na katılan 20'den fazla ülkeden yaklaşık 600 katılımcı kampta kurdukları takımlarla oyun geliştirme proje çalışmaları yapıyor. Vadideki Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi'nde oyun geliştirme ve global ekosistem buluşmalarında 'hyper casual' oyunlar başta olmak üzere 'mid-core' ve 'consol profe' tasarımlarıyla yeni nesil metaverse blockchain, NFT ve VR oyun projeleri geliştirme çalışmaları yapılıyor.

'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE KATKI'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katma değerli üretimin Türkiye için önemine değindiği konuşmasında, "Katma değerin anahtarı nerede? Siz genç kardeşlerimizde, yazılımda, tasarımda. Bu alanlarda ne kadar çok insan yetiştirirsek, Türkiye'yi de bu manada muasır medeniyetler seviyesinin üzerine o kadar kolay çıkarabiliriz. İnanın ki bu işleri parayla ölçemezsiniz. Buradaki arkadaşlarımız maaşlarını aldıkları için gelip sizinle beraber vakitlerini geçirmiyorlar. Bu işe inandıkları için, sizinle beraber Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayacaklarına inandıkları için bu işlerin içerisinde oluyorlar. Ben o arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum" dedi.

'1,5 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPILDI'

Türkiye'de teknoloji tabanlı işlere son 2 yılda yatırımlar yapıldığını açıklayan Bakan Varank, şöyle konuştu:

"2016-17-18'e baktığımızda bu işe yatırım yapan firmalar çok azdı. Ama son 2 senede Türkiye'de özellikle teknoloji tabanlı işlere 1,5 milyar dolarlara varan yatırımlar yapıldığını görüyoruz. Artık geleneksel iş insanlarımızda bu alanların ne kadar katma değerli olduğunu görmeye başladılar. Biz onlara şu imkanı sunuyoruz. Bakın yeni bir ekonomi var, yeni bir dünya var. Girişimcilik alanı var. Bu alana gelin sizler de katkı sağlayın ve sağladığınız katkılar misliyle size dönecek. Yarın gelecek fonların son 1-2 yılda kurulan ve bu işlere yatırım yapan fonlar. Bilişim Vadisi olarak biz öncü olalım. Kendi girişim sermayesi fonunu kurduk. Genç yetenek ve genç şirketlere yatırım yapıyoruz. Bunu gören özel sektör de bu alanlarla ilgilenmeye başladı. İnşallah bu işler çok daha kolay olacak. Bir girişimcinin en büyük sıkıntısı yatırım alabilmek ve bu fonlar sayesinde biz imkanları da genç kardeşlerimizle buluşturmaya başlamış olacağız. Son 2 çeyrektir Avrupa'da oyun alanında en fazla yatırım alan şehir İstanbul oldu. İkinci Londra ve Londra'da en fazla yatırımı alan bir Türk. Bu kabiliyetimizi şu anda keşfetmiş olmaktan memnunuz." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR

2022-09-09 14:42:55



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