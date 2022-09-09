Oyuncu Ali Sürmeli´nin annesi toprağa verildi

Göz seğirmesi neden olur, nasıl geçer?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- TİYATRO ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli´nin intihar eden annesi Akçe Sürmeli´nin (82) cenazesi, Kocaeli´nin Derince ilçesinde defnedildi.

Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi´ndeki evinde bakıcısıyla birlikte yaşayan Akçe Sürmeli, dün sabah saatlerinde bahçede ağaca kendini iple astı. Kolon kanseri tedavisi gören Akçe Sürmeli´nin yaşadığı acılar nedeniyle yaşamına son vermesi üzüntü yarattı. Bugün İmam Hüseyin Cem ve Kültür Evindeki cenaze törenine Akçe Sürmeli´nin oğlu Ali Sürmeli ile kardeşleri ve vatandaşlar katıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, cemevine gelerek Ali Sürmeli ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. 5 çocuk annesi Akçe Sürmeli´nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Akçe Sürmeli´nin oğlu Çetin Sürmeli, "Annem 2 yılda 2 büyük operasyon geçirdi. Annem kolon kanseri ameliyatlarından sonra acıya dayanamadı, çok üzgünüz" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Nabi YAZICI

2022-09-09 15:00:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.