Oyuncu Ali Sürmeli´nin annesi toprağa verildi

Nabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- TİYATRO ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli´nin intihar eden annesi Akçe Sürmeli´nin (82) cenazesi, Kocaeli´nin Derince ilçesinde defnedildi.
Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi´ndeki evinde bakıcısıyla birlikte yaşayan Akçe Sürmeli, dün sabah saatlerinde bahçede ağaca kendini iple astı. Kolon kanseri tedavisi gören Akçe Sürmeli´nin yaşadığı acılar nedeniyle yaşamına son vermesi üzüntü yarattı. Bugün İmam Hüseyin Cem ve Kültür Evindeki cenaze törenine Akçe Sürmeli´nin oğlu Ali Sürmeli ile kardeşleri ve vatandaşlar katıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, cemevine gelerek Ali Sürmeli ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. 5 çocuk annesi Akçe Sürmeli´nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Akçe Sürmeli´nin oğlu Çetin Sürmeli, "Annem 2 yılda 2 büyük operasyon geçirdi. Annem kolon kanseri ameliyatlarından sonra acıya dayanamadı, çok üzgünüz" dedi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Nabi YAZICI
2022-09-09 15:00:13
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