Sokakta yürürken motosikletli saldırganın bıçaklı saldırısına uğradılar

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Dinçer AKBİR/ KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde sokakta yürüyen Ural G. (34) ile Yeliz D. (29), motosikletli bir kişi tarafından bıçakla yaralandı. Yaralı 2 kişi taksiyle hastaneye giderken, motosikletli şüpheli ise kaçtı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Kartepe Arslanbey Mahallesi Akasya Sokak üzerinde meydana geldi. Ural G. ile Yeliz D. sokakta yürüdükleri sırada, motosikletle yanlarına gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, kanlar içerisinde kalan 2 kişi ise yoldan geçen bir taksiyi durdurarak, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne gitti. Yaralanan 2 kişinin ifadesini alan polis, takside de incelemede bulundu. Polis, olayın ardından motosikletle kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR

2022-09-10 02:14:06



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