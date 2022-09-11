TEM'de 6 araçlı zincirleme kaza (2)

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KAZA ANI BİR SÜRÜCÜNÜN KAMERASINA YANSIDI

TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kazanın olduğu an, bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, yolun sol şeridindeki lastik parçasına çarpan 34 CGK 974 plakalı otomobilin sağ şeride geçerek aniden durması ve diğer araçların duran otomobile çarpmamak için ani manevra yaparak kaza karışması yer alıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-09-11 15:11:03



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