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Başına yorgun mermi isabet eden Musa'nın beyin ölümü gerçekleşti

DHA

Başına yorgun mermi isabet eden Musa'nın beyin ölümü gerçekleşti


Ergün AYAZDinçer AKBİR/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 23 gün önce başına yorgun mermi isabet eden Musa İlter'in (10), tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.
Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta, 20 Ağustos'ta meydana gelen olayda, traktör üzerindeki Musa İlter'in başına yorgun mermi isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Musa, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan özel hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Jandarma ekipleri ise bölgede operasyon başlattı. Evlere tek tek giren ekipler, 11 silaha el koydu. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 23 gündür tedavisi süren Musa İlter'in beyin ölümü gerçekleşti. İlter ailesiyle acı haberle büyük üzüntü yaşadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR
2022-09-12 13:50:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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