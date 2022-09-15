Denizi kirleten gemiye 5 milyon TL ceza 

İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, İzmit Körfezi'nde denizi kirlettiği belirlenen kuru yük gemisine 5 milyon 27 bin 626 TL ceza kesildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin bugün öğle saatlerinde denizde tekne ile yaptığı denetim sırasında bir geminin denize atık suları boşalttığı belirlendi. Yarımca bölgesinde limana yanaşan Panama bandıralı 'Maximus-1' isimli kuru yük gemisinin denizi kirletmesi üzerine 5 milyon 27 bin 626 TL ceza kesildi. Denizde temizleme çalışmaları başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK
2022-09-15 21:45:38
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