Belediyenin bisikletlerinin çalınma anı kamerada

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KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ Bisikletli Ulaşım Sistemi (KOBİS) bisikletlerinin takılı oldukları yeri zorlayan 2 kişinin 3 bisikleti çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından halkın kullanımı amacıyla ücretli olarak kiralanan bisikletler zaman zaman çalınıyor ve hasara uğruyor. İzmit'teki Seka Park alanında dün gece, kimliği belirsiz 2 kişi, 3 bisikleti çaldı. Kameralara yansıyan görüntülerde, alana gelen 2 kişinin kilitli olan bisikletleri arkasından sağa sola zorlayarak yerinden çıkardığı, çalıp uzaklaşma anı yer aldı.

Görüntüleri inceleyen belediye ekipleri, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Belediye yetkilileri, sosyal medya hesaplarından bisikletin çalınma anına dair görüntüleri, "Söylesem tesiri yok... Sussam gönül razı değil..." ifadesiyle paylaştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ

2022-09-19 11:13:40



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