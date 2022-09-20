Beyin kanaması geçiren 6 yaşındaki Asaf, kurtarılamadı 

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Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, kulak ağrısıyla hastaneye götürülen ve beyin kanaması teşhisi koyulan İsmail Asaf Temel (6), yoğun bakımdaki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmit'in Kuruçeşme Fatih Mahallesi´nde yaşayan Temel ailesinin oğlu İsmail Asaf, 9 Eylül'de kulağının şiddetli ağrıdığını söyledi. Ailesi tarafından hastaneye götürülen Asaf´ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Tedaviye alınan ve 12 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Asaf, tüm müdahalelere rağmen gece hayatını kaybetti. İsmail Asaf Temel´in cenazesi, bugün öğle vakti Kuruçeşme Fatih Camisi´nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-09-20 10:09:00



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