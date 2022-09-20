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Beyin kanaması geçiren 6 yaşındaki Asaf, kurtarılamadı 

DHA

Beyin kanaması geçiren 6 yaşındaki Asaf, kurtarılamadı 


Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, kulak ağrısıyla hastaneye götürülen ve beyin kanaması teşhisi koyulan İsmail Asaf Temel (6), yoğun bakımdaki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
İzmit'in Kuruçeşme Fatih Mahallesi´nde yaşayan Temel ailesinin oğlu İsmail Asaf, 9 Eylül'de kulağının şiddetli ağrıdığını söyledi. Ailesi tarafından hastaneye götürülen Asaf´ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Tedaviye alınan ve 12 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Asaf, tüm müdahalelere rağmen gece hayatını kaybetti. İsmail Asaf Temel´in cenazesi, bugün öğle vakti Kuruçeşme Fatih Camisi´nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2022-09-20 10:09:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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