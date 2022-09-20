Beyin kanaması geçiren 6 yaşındaki Asaf, kurtarılamadı 

Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, kulak ağrısıyla hastaneye götürülen ve beyin kanaması teşhisi koyulan İsmail Asaf Temel (6), yoğun bakımdaki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
İzmit'in Kuruçeşme Fatih Mahallesi´nde yaşayan Temel ailesinin oğlu İsmail Asaf, 9 Eylül'de kulağının şiddetli ağrıdığını söyledi. Ailesi tarafından hastaneye götürülen Asaf´ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Tedaviye alınan ve 12 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Asaf, tüm müdahalelere rağmen gece hayatını kaybetti. İsmail Asaf Temel´in cenazesi, bugün öğle vakti Kuruçeşme Fatih Camisi´nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2022-09-20 10:09:00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.