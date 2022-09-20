Zihinsel engelli oğlu bıçakladı, hastanede kurtarılamadı

Erol POLAT/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, tartıştığı zihinsel engelli oğlu K.K. tarafından bıçaklanan Bayram K. (67), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, gece Ulus Mahallesi 2150 Sokak'taki evde meydana geldi. Bayram K. ile zihinsel engelli oğlu K.K. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. K.K., eline geçirdiği ekmek bıçağıyla babasına saldırarak çeşitli yerlerinden ağır yaraladı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bayram K., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Bayram K., doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, K.K.´yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT
2022-09-20 10:44:16
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