Dilovası, hurda deposunda dünden beri süren yangınla duman altında kaldı

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Alişan KOYUNCU/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, hurda deposunda dün çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 24 saattir süren yangında yükselen dumanlar ilçeyi sararken, kent genelinde de gökyüzünde sis bulutu oluştu.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5'inci kısımdaki demir çelik fabrikasının açık alandaki hurda deposunda dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, açık alanda yanan hurdaları söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 24 saattir devam eden yangından yükselen dumanlar nedeniyle ilçe, duman altında kaldı. Yerleşim yerlerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki hurdalıktan yükselen dumandan dolayı gökyüzünde sis bulutunun oluştuğu görüldü. Hurda deposunda çok fazla plastik malzeme bulunduğu, kontrollü olarak yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Alişan KOYUNCU

2022-09-20 12:06:00



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