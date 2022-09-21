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Sedefnur'un erkek arkadaşı polis, 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten yargılanacak

DHA

Sedefnur'un erkek arkadaşı polis, 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten yargılanacak


Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, Sedefnur Çağlar'ın (23), polis memuru erkek arkadaşı Ahmet Ata ile gittiği 7'nci kattaki evin balkonundan düşüp yaralandığı olaya ilişkin hazırlanan iddianame, Kocaeli 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Ahmet Ata hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Tedavisi devam eden Sedefnur'un ifadesi ise fiziksel ve psikolojik sağlık problemleri nedeniyle alınamadığı için iddianamede yer almadı.
Olay, 9 Ocak tarihinde Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile birlikte, polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadınla alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Sedefnur, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı.
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Hakkında idari soruşturma da başlatılıp açığa alınan polis memuru Ahmet Ata, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderildi. Evin sahibi polis memuru O.Ç. idari soruşturma nedeniyle açığa alınıp savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay anında evde bulunan O.Ç.'nin kız arkadaşı E.Ş. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı.
TEDAVİSİ SİVAS'TAKİ EVİNDE DEVAM EDİYOR
Yaklaşık 1 ay boyunca Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi devam eden Sedefnur Çağlar, uyandırıldıktan sonra beyin ve sinir cerrahi servisindeki bir odaya alındı. Bir süre burada tedavisi süren Sedefnur, ailesinin isteği doğrultusunda ambulansla memleketi Sivas'a götürüldü. Sedefnur, Sivas Numune Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Vücudunda ağır hasar bulunan Sedefnur'un tedavisine evinde devam ediliyor.
SAĞLIK PROBLEMLERİ NEDENİYLE İFADESİ ALINAMADI
Savcılık tarafından olayla ilgili hazırlanan dosyanın tamamlanması için defalarca Sedefnur'un ifadesine başvuruldu. Fakat Sedefnur'un fiziksel ve psikolojik sağlık problemlerinin olması nedeniyle sonuç alınamadı. Bu nedenle Sedefnur'un ifadesi iddianamede yer almadı.
SAVCI ŞÜPHELİ HAREKETLERE DİKKAT ÇEKTİ
Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Polis memurları Ahmet Ata ve O.Ç. ile E.Ş. isimli kadının ifadeleri ile toplanan tüm delillerin yer aldığı iddianamede, savcı da görüşünü belirtti. Savcı, tutuklanan polis memuru Ahmet Ata'nın olay anında ve sonrasındaki şüpheli hareketleri ve verdiği ifadelerdeki çelişkilere dikkat çekti, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
İlk duruşma, 20 Ekim'de görülecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2022-09-21 10:27:39

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