Taziye evine giderken otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı



GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde arkadaşlarının ölen babası için taziyeye giden Uğur Yazıcı (33) ve Erdi Öner´e evin yakınlarında otomobil çarptı. Kazada, Yazıcı hayatını kaybetti, Öner ise yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Gölcük ilçesi İpekyolu Mahallesi Ali Fuat Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarının ölen babası için taziyeye giden Uğur Yazıcı ve Erdi Öner´e, cenaze evine yakın bir noktada yürürken R.Ç. yönetimindeki 41 RC 277 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan iki arkadaş yaralandı. Kazayı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Uğur Yazıcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından sürücü R.Ç., emniyete giderek teslim oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Ergün AYAZ

2022-09-21 11:28:24



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