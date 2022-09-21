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Kocaeli'de hurdalık yangını 55 saat sonra söndürüldü

DHA

Kocaeli'de hurdalık yangını 55 saat sonra söndürüldü


Ergün AYAZ/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde demir çelik fabrikasının açık alandaki hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 55 saat süren mücadelesi sonrasında söndürüldü. 
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5'inci kısımda bulunan bir demir çelik fabrikasının açık alanda bulunan hurda deposunda 19 Eylül günü henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerinde gelen itfaiye ekipleri, açık alanda yanan hurdaları söndürmek için çalışma başlattı. Yükselen alevlerden çıkan dumanlar nedeniyle ilçenin bir bölümü dumanlar altında kaldı. Yangına müdahale edene itfaiye ekipleri 55 saat sonra alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangının çıkış sebebi yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Ergün AYAZ
2022-09-21 22:04:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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