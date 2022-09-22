Park halindeki otomobil yandı

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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te park halindeyken alev alan otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah erken saatlerde Hatipköy Mahallesi Yalçınlar Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 41 KK 564 plakalı otomobilin yanmaya başladığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-09-22 12:00:23



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