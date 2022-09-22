Makine mühendisi, 250 bin liralık alacağını istediği için öldürülmüş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Makine mühendisi, 250 bin liralık alacağını istediği için öldürülmüş

DHA

Makine mühendisi, 250 bin liralık alacağını istediği için öldürülmüş


Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli) (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde dün Savaş Taş'ın iş yerinde F.C ve R.C. tarafından tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Makine mühendisi olan Taş'ın, şüphelilere fabrika kurulması konusunda çalışma yaptığı, bu işten kalan alacağı olan 250 bin lirayı isteyince çıkan tartışmada öldürüldüğü belirtildi.
Olay, dün Güney Mahallesi Fatih Caddesi´nde meydana geldi. F.C. ve R.C. aralarında para meselesi nedeniyle husumet bulunan Savaş Taş'a ait iş yerine geldi. İş yeri önünde başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede esnasında F.C. ve R.C., iş yeri içerisine kaçan Savaş Taş'a ateş açtı. Savaş Taş, göğüs bölgesinden 3 kurşunla yaralandı. Bu sırada seken mermilerden biri de iş yeri çalışanı İ.K.'ye isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Savaş Taş, kurtarılamadı. Olayın ardından otomobille kaçan iki şüpheli, Dilovası ilçesi yakınlarında polis tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Makine mühendisi olan ve yurt dışında da bu tür fabrika kurma çalışmaları yaptığı öğrenilen Savaş Taş´ın, 2 şüpheliye Ağrı'da bir fabrika kurulması ve makinelerin kurulumu konusunda çalışma yaptığı belirtildi. Savaş Taş´ın bu çalışmasından kalan yaklaşık 250 bin liralık alacağını F.C ve R.C.'den talep ettiği, çıkan tartışmada hayatını kaybettiği öğrenildi. 
Olayla ilgili soruşturma devam ederken ayağından yararlanan İ.K 'nin durumunun iyi olduğu bildirildi. Savaş Taş'ın ise yapılan otopsi sonrasında toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderildiği ifade edildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2022-09-22 15:06:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Park halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil yandı
Kocaeli'de belediyenin mazot ve tohum desteğine çiftçilerden yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kocaeli'de belediyenin mazot ve tohum desteğine ...
Milletvekili Şeker ile Kandıra Belediye Başkanı Turan, dalış yaptı
YEREL HABERLER Milletvekili Şeker ile Kandıra Belediye Başkanı ...
Kocaeli'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kocaeli'den kısa kısa
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Ticaret Odası istişare toplantısında konuştu:
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Ticaret Odası ...
Kocaeli'de hurdalık yangını 55 saat sonra söndürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de hurdalık yangını 55 saat sonra söndürüldü
Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ...
İş yerinde alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER İş yerinde alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de konuştu:
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de konuştu:
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Gebze'ye okul için bakanlıkla protokol imzaladık (2)
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Gebze'ye okul için ...
Kocaeli'de jandarmanın yaralı halde bulduğu kızıl şahin tedaviye alındı
YEREL HABERLER Kocaeli'de jandarmanın yaralı halde bulduğu kızıl ...
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Gebze'ye okul için bakanlıkla protokol imzaladık
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Gebze'ye okul için ...
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de hizmet kompleksi açılışına katıldı
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de hizmet ...
Taziye evine giderken otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Taziye evine giderken otomobil çarptı: 1 ölü, 1 ...
Sedefnur'un erkek arkadaşı polis, 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten yargılanacak
YEREL HABERLER Sedefnur'un erkek arkadaşı polis, 'kasten öldürmeye ...
GÜNCELLEME - Kocaeli'de otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kocaeli'de otomobilin çarptığı 1 kişi ...
Kocaeli'de otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi de ...
Belediyenin kiralık bisikletlerini çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Belediyenin kiralık bisikletlerini çalan şüpheli ...
Yurt kaydından dönerken kazada ölen üniversiteli Aysun ile ağabeyi, toprağa verildi
YEREL HABERLER Yurt kaydından dönerken kazada ölen üniversiteli ...
Kocaeli'de bir araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de bir araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı
Lastiği patlayan halk otobüsü park halindeki minibüse çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan halk otobüsü park halindeki minibüse ...
Kocaeli'de özel halk otobüsünün park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de özel halk otobüsünün park halindeki ...
Cinayet davası sanığına indirimle 12 yıl 6 ay hapis
YEREL HABERLER Cinayet davası sanığına indirimle 12 yıl 6 ay hapis
Dilovası, hurda deposunda dünden beri süren yangınla duman altında kaldı
YEREL HABERLER Dilovası, hurda deposunda dünden beri süren yangınla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.