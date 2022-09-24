Başına yorgun mermi isabet eden Musa, 34 gün sonra yaşamını yitirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erol POLAT/ DARICA/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 20 Ağustos günü başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa İlter, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta, 20 Ağustos'ta meydana gelen olayda, traktör üzerindeki Musa İlter, başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Gebze ilçesindeki özel bir hastanede tedaviye alınan Musa İlter'in 12 Eylül günü beyin ölümü gerçekleşti. Makineye bağlı bir şekilde yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren talihsiz çocuk, bugün yaşamını yitirdi. İlter ailesi Musa'nın ölüm haberiyle hastanede büyük üzüntü yaşadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2022-09-24 00:51:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.