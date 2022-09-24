14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar sanığı: Savunulacak bir yanım yok



Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te okuldan eve dönen 14 yaşındaki kız çocuğuna özel halk otobüsünde cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Mustafa Şanlı (40), mahkemede suçunu kabul ederek, "Savunulacak bir yanım yok" dedi.

İzmit´te 9 Haziran günü Mustafa Şanlı, bindiği halk otobüsünde 14 yaşındaki N.B. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Ardından otobüsten inen Şanlı, kaçarak uzaklaştı. Durumu fark eden şoför ile diğer yolcular N.B.'yi alıp, polis merkezine götürerek olayı anlattı. Otobüsün araç içi kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği Mustafa Şanlı´yı düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Mustafa Şanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutulandı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Mustafa Şanlı hakkında iddianame hazırlanarak dava açıldı. 'Çocuğun basit cinsel istismarı' suçlaması ile hazırlanan iddianamede Şanlı´nın önce otobüsteki başka bir kadın yolcuyu taciz ettiği, yolcunun kendisini 'git öteye' diyerek tepki gösterdiği, kız çocuğuna yöneldiği, cinsel organını gömleği ile kapatarak N.B.'ye istismarda bulunduğu, N.B.'nin omuz kısmında sperm örnekleri tespit edildiği belirtilerek, cezalandırılması istendi.

Mustafa Şanlı´nın Kocaeli Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi´nde yargılanmasına başlandı. Duruşmada tutuklu sanık Mustafa Şanlı ile mağdur N.B., ailesi ve taraf avukatları ile sosyal hizmetler uzmanı hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak söz verilen sanık Şanlı, savunmasında suçunu kabul ererek, "Olay tarihinde uyuşturucu etkisi altındaydım. İddianamede ne yazıyorsa doğrudur. Savunulacak bir yanım yoktur pişmanım" dedi.

Tarafların dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında sanığın 'Çocuğun basit istismarı' suçlaması ile 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti sanık avukatının esas hakkındaki savunmasına yönelik süre verilmesine ve Mustafa Şanlı´nın işlediği suçun göz önüne alınarak tutukluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma 28 Eylül tarihine ertelendi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2022-09-24 12:00:34



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