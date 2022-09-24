Erdoğan: Benim ülkem bunların eline kalırsa halimiz nice olur (2)



'SEÇİM GÜNÜ YAPACAĞINIZ İŞLEM BELKİ KISADIR AMA UZUN VADELİ SONUÇLAR DOĞURACAK EHEMMİYETE SAHİPTİR'

Sakarya'da çeşitli kurumlar tarafından hayata geçirilen yaklaşık 4 milyar TL değerindeki eser ve yatırımın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'İlk oyum AK Parti'ye gençlik buluşması' programına katıldı. Burada gençlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biliyorsunuz, 2023 seçimlerinde 6 milyon gencimiz ilk defa sandığa gidecek. Kendi özgür iradeleriyle oylarını kullanacaklar. Sandıkta oy kullanmak demek 3-5 dakikalık bir işlem olmanın çok ötesinde bir anlama sahiptir. Verdiğiniz oylarla ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek cumhurbaşkanını, mecliste sizleri 5 yıl boyunca temsil edecek milletvekillerini belirleyeceksiniz. Bir başka ifade ile sandığa attığınız oy pusulasındaki tercihiniz ile kendi geleceğinizi şekillendireceksiniz. Sevgili gençler hiç şüphesiz sizin umutlarınızı, hayallerinizi, geleceğinizi istismar etmek için birileri ellerinden gelen her şeyi yapacaktır. Gençleri kendi kısır siyasetleri için çantada keklik görenlere en güzel cevabı siz vereceksiniz. Bu cevapta sandıkta tercihinizi Türkiye'miz için kimin ne yaptığına, hangi bedelleri ödediğine, hangi kazanımları sağladığına bakarak yapmanız olacaktır. Unutmayınız, seçim günü yapacağınız işlem belki kısadır. Ama uzun vadeli sonuçlar doğuracak ehemmiyete sahiptir. Bunun için sizlerden her şeyden önce oyunuza, yani iradenize, yani geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum. Hiç kimsenin sizi yalan yanlış bilgilerle sosyal medya illüzyonlarıyla asla tutmayacakları, içi de altı da üstü de boş vaatlerle yönlendirmesine izin vermeyin. İradenize, yani fikri özgürlüğünüze sahip çıktığınız yüreğinizin sesine kulak verdiğihiz sürece kimse sizi yanıltamaz kandıramaz yanlış yönlendiremez. Açıkça söylüyorum, eğer sizi ben yanıltmaya çalışırsam, bana da aynı tavrı gösterin. Benim karşımda da özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin. Çünkü Türkiye'nin geleceğini zihni ve bedeni esir edilmiş mankurtlara değil, ancak fikri hür vicdanı hür irfanı hür ufku açık gençlere emanet edebiliriz" dedi.

'BU ÜLKENİN GENÇLERİNE SABAH AKŞAM KARAMSARLIK AŞILAMAKTAN VAZGEÇİN'

Konuşmasında, 15 Temmuz'da şehit olan arkadaşı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'tan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ülkemize yapılan en büyük ihanetlerden biri olan 15 Temmuz darbe gecesi de sizler destan yazdınız. O gece meydanlarda ak sakallı piri fanilerle, çocuğunu evde bırakıp meydana koşan kadınlarımızla birlikte gençlerimiz vardı. Benim en yakın mesai arkadaşlarımdan bir tanesi olan, iletişimi yürüten Erol Olçok diye bir dava arkadaşım vardı. Onun da bir yavrusu vardı. İsmi Abdullah Tayyip. O gece köprüde ne yazık ki, bu hain FETÖ'cüler Erol'u da Abdullah'ı da göğsünden ve sırtından vurarak şehit ettiler. 15-16 yaşındaydı Abdullah. İnşallah 2023 seçimlerinin yapıdığı gün de yine gençlerimizle omuz omuza yol yürüyeceğiz. Buna rağmen kendi kısır siyasi görüşlerini, ideolojik dayatmalarını ısrarla gençlerimizin tamamına teşmil etmeye çalışanlar elbette boş durmuyor, durmayacak. Sakarya'nın, şu güzel salonun atmosferinden tüm bu istismarcılara sesleniyorum. Gençlerimizi rahat bırakın. Gençlerimizin yakasından düşün. Gençlerimize yalan söylemeyin. Gençlerimizin gözünü boyamaya, ruhunu kirletmeye, zihnini bulandırmaya çalışmayın. Bu ülkenin gençlerine sabah akşam karamsarlık aşılamaktan vazgeçin. Gençlerimizin özgürlüklerini ellerinden alarak onları modern çağın köleleri haline getiremeyeceksiniz. Gençler, şimdi buradan tekrar ediyorum. CHP'ye, 6lı masanın etrafında bulunanlara söylüyorum."

'NEFESLERİNİ BİZİM PROJEMİZE ÇAMUR ATMAK İÇİN HARCIYORLAR'

Gençlere 50 bin konutluk kontenjan ayrıldığını ifade eden Erdoğan, "Bu takoz siyasetinin son örneğini TOKİ vasıtasıyla başlattığımız 250 bin sosyal konut kampanyamızda bir kez daha yaşıyoruz. Biliyorsunuz bu kampanyamızda gençlerimize pozitif ayrımcılık yaparak yüzde 20 oranında yani 50 bin konutluk kontenjanı ayırdık. Amacımız hayata yeni başlayan gençlerimizin konut sorunlarını şimdiden çözmelerine yardımcı olarak daha büyük, daha cesur, daha özgür, daha güvenlik adımlar atmalarını sağlamaktır. Buna da karşı çıktılar. Konut kampanyamıza özellikle kulp takmak için akıllara zarar nice yalanlara nice iftiralara başvurdular. İş yapmak, hizmet ve proje üretmek yerine günlerdir nefeslerini bizim projemize çamur atmak için harcıyorlar. Ama biz 20 yıldır bu kervanı onlara rağmen yürüttüğümüz için hiçbirine kulak asmıyoruz."

'BU TÜR KAMPANYALARA ALET OLANLARIN BAŞLARI SIKIŞTIĞINDA KAÇIP GELECEKLERİ YER YİNE TÜRKİYE OLACAKTIR'

Gençlere umutsuzluk pompalanmaya çalışıldığını belirten Erdoğan, "Bir süredir Türkiye bir doktor, bir mühendis, bir sanatçı kaybetti, falanca ülke kazandı türü hezeyanlarla gençlerimize umutsuzluk pompalamaya çalışıyorlar. Mükemmel çalışma ve hayat standartlarına sahip diye gösterdikleri ülkeler karşı karşıya kaldıkları enerji ve gıda krizinin çözümü için bizden yardım istiyor. Emin olun bu tür beşinci kol faaliyeti ürünü kampanyalara alet olanların başları sıkıştığında kaçıp gelecekleri yer yine Türkiye olacaktır. Şimdiden bunun işaretleri görülmeye başlandı. Gelsinler, teröre bulaşmamış ve ülkesine ihanet etmemiş herkese bizim kucağımız da gönlümüz de açık. Sizlerden tek isteğim, kimsenin sizi kullanmasına, sömürmesine, ruhunuzu ve zihninizi kirletmesine izin vermeyin. Yeter ki siz özgürlüğünüze sahip çıkın. İradenize, geleceğinize sahip çıkın. Yeter ki siz inancınıza, imanınıza, tarihinize kültürünüze ecdadınıza sahip çıkın. Yeter ki siz kendinizi geliştirin. Ülkenin kazanımlarına sahip çıkarken, vizyonunuza da sahip çıkın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasının tamamlanmasının önüne bunların hiçbiri geçemeyecekti." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2022-09-24 22:36:59



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