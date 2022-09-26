Kocaeli jandarma ekibi, PKK şüphelisini İstanbul'da yakaladı

Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen M.R.E.'yi (27) İstanbul Sancaktepe'de yapılan operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele çalışması çerçevesinde yaptıkları incelemelerde daha önceden suç kaydı bulunan M.R.E.'nin PKK/YPG terör örgütü üyesi olduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından M.R.E.'nin İstanbul Sancaktepe'de olduğu belirlendi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonla şüpheli gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN
2022-09-26 11:08:09
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