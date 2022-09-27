Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu



Alişan KOYUNCU/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü yakınlarında denizde erkek cesedi bulundu. Uzun süre suda kaldığı için deforme olan ceset, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olay, 09.00 sıralarında Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Deniz yüzeyinde erkek cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayıp haber verdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi. Tekneye alınan ceset, yakınlarda bulunan bir limana getirildi. Burada sağlık ekiplerinin ilk incelemesini yaptığı, uzun süre suda kalması nedeniyle deforme olan ceset, kimlik tespiti ve otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Alişan KOYUNCU

2022-09-27 11:07:17



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