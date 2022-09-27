Donanma Komutanlığı'nda bakıma alınan gemiden denize düşen 4 asker kurtarıldı

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Alişan KOYUNCUDinçer AKBİRSoner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Donanma Komutanlığı'ndaki Tersane Komutanlığı´nda bakıma alınan gemide çalışma yapan 4 asker denize düştü. Ekipler tarafından sudan çıkarılan askerler, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Gölcük Donanma Komutanlığı'nda bulunan Tersane Komutanlığı´ndaki iskelede meydana geldi. İskeleye bağlı bakıma alınan gemide çalışma yapılırken, 4 asker henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. Donanma Komutanlığı, itfaiye ve deniz polisinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren askerler, ekipler tarafından sudan çıkarılıp Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR-Soner GÜLEZER

2022-09-27 13:07:23



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