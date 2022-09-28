Sahte parayla keçi satın alan 2 dolandırıcı yakalandı  

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Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te hayvancılık yapan kişiden sahte parayla 7 keçi satın alarak dolandıran 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

İzmit ilçesi Ambarcı Mahallesi´nde L.G. ve C.O., hayvancılık yapan kişiden banknotlar üzerinde `Geçersiz´ yazan 11 bin TL vererek satın aldı. Şüpheliler ayrıldıktan sonra paraları kontrol edince dolandırıldığını anlayan satıcı, durumu jandarmaya bildirdi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) L.G. ve C.O.´nun kimliklerini tespit edip, evlerinde gözaltına aldı. Bulunan keçiler ise sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2022-09-28 16:06:37



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