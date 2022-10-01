Gemiye asfalt yüklemesinde hortum koptu, denizde kirlilik oluştu (2)

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DENİZ YÜZEYİ VE RIHTIM TEMİZLENDİ

Kocaeli Körfez'de, gemiye asfalt yüklemesi yapıldığı sırada hortumun kopmasıyla deniz yüzeyine, iskeleye ve bordaya dökülen asfalt, ekiplerin çalışmasıyla temizlendi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından temizlik çalışmalarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Kocaeli Tüpraş iskelesinde 'T. Adalyn' gemisinin asfalt yüklemesi sırasında hortumun kopması nedeniyle meydana gelen kirlilik sonrası deniz, gemi ve rıhtım titizlikle temizlenmiş olup çalışmalara katılan kıyı tesisi yetkililerine ve gemi personeline katkıları için teşekkür ederiz" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCU

2022-10-01 17:27:28



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