Tutuşan atık kağıtlar, 2 katlı evi yaktı

Nabi YAZICI/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 2 katlı binanın bahçesindeki atık kağıtların tutuşmasıyla çıkan yangın, eve sıçradı. Alevler, 1 saatte söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Körfez'e bağlı Cumhuriyet Caddesi'ndeki 2 katlı binanın bahçesinde istiflenen atık kağıtlar, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu. Suriye uyruklu 3 kişinin topladığı kağıtların yanmasından sonra alevler, eve de sıçradı. İhbarla adrese gelen ekipler, yangına müdahale etti. Alevler, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ev ise kullanılamaz hale geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2022-10-06 17:06:52
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.