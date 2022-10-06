Tutuşan atık kağıtlar, 2 katlı evi yaktı

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Nabi YAZICI/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 2 katlı binanın bahçesindeki atık kağıtların tutuşmasıyla çıkan yangın, eve sıçradı. Alevler, 1 saatte söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Körfez'e bağlı Cumhuriyet Caddesi'ndeki 2 katlı binanın bahçesinde istiflenen atık kağıtlar, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu. Suriye uyruklu 3 kişinin topladığı kağıtların yanmasından sonra alevler, eve de sıçradı. İhbarla adrese gelen ekipler, yangına müdahale etti. Alevler, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ev ise kullanılamaz hale geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2022-10-06 17:06:52



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