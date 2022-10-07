Servise ahşap yer yapıp, fazla öğrenci taşıyan ehliyetsiz şoföre para cezası

Alişan KOYUNCU/ KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, okul servisine ahşaptan oturma yerleri ekleyip, kapasitenin üzerinde öğrenci taşıyan ehliyetsiz şoföre 13 bin 440 lira ceza kesildi.
Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, okul servislerine yönelik denetim yaptı. Denetimde durdurulan minibüsün içinde, kapasitenin üzerinde öğrenci olduğu tespit edildi. Minibüse ahşaptan oturma yerlerinin de eklendiğini fark eden ekipler, şoför M.A.'nın ehliyetinin olmadığını belirledi. M.A.'ya 13 bin 440 lira ceza kesilirken, minibüs de 15 gün süreyle trafikten menedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU
2022-10-07 17:49:00
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