Evdeki yangında öldüğü sanılan liseli Büşra, cinayete kurban gitmiş (2)

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GENÇ KIZIN CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ BELİRLENDİ

Kocaeli´nin Gebze ilçesinde, Büşra Kabataş´ın ölümüyle ilgili soruşturma yürüten Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu, yangının genç kızın öldürülmesinin ardından delillerin karartılması amacıyla çıkarıldığını tespit etti. Polis, genç kızı öldüren kişinin, boşanan annesinin eski arkadaşı Taner Y. olduğunu belirledi. Kaçma hazırlığında olan Taner Y.'nin, olaydan 2 saat sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

BIÇAKLAYIP, BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Genç kızı bıçaklayıp, boğarak öldüren Taner Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Taner Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Alişan KOYUNCU/ GEBZE (Kocaeli), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU

2022-10-08 22:06:40



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