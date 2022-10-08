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AK Parti'li Kurtulmuş: Dünyada rol belirleyen etkin bir Türkiye haline geleceğiz (2)

DHA

AK Parti'li Kurtulmuş: Dünyada rol belirleyen etkin bir Türkiye haline geleceğiz (2)


'ADAYIMIZ BELLİ'
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Gebze İlçe Başkanlığı Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. 6'lı masayı eleştiren Kurtulmuş, "6'lı masa, 6 mıdır, 7 midir, 8 midir bilmiyoruz. Onlar istedikleri gibi oturup toplanabilirler. Valla biz yorulduk takip etmekten millet olarak söylüyorum. Topla topla, bu biraz da çarkıfelek masasına döndü. Bir senedir söylüyoruz, mesele kimin aday olacağı değil. Eğer ola ki Türkiye'de seçimi kazanırsanız nasıl yöneteceğiniz meselesidir. Terörle mücadelede ne yapacaksınız? Biri bu tarafa gidiyor, biri bu tarafa. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve hukukları hakkındaki görüşünüz nedir? Türkiye'nin temel hak ve özgürlükleri meselesindeki görüşünüz nedir. Ekonomi politikasında ne yapacaksınız? Biri Hanya'ya gidiyor, biri Konya'ya gidiyor. Mesele aday belirlemek değil mesele onlar için yön tayini edememe meselesidir. Onun için bizim pusulamız sağlam, istikametimiz sağlam, adayımız belli" dedi.
'YENİ BİR BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN KURULDUĞUNU MUTLAKA GÖRECEĞİZ'
Dünya siyasetinde birçok şeyin değiştiğini anlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:
"Arkadaşlar belki biz görmeyeceğiz, önümüzdeki kısa bir süre içerisinde dünyada yeni bir 'Birleşmiş Milletler'in kurulduğunu mutlaka ama mutlaka göreceğiz. Dünyadaki küresel sitemin kurumlarının çoğunun tasfiye edildiğini ve yerine yeni kurumların kurulduğunu göreceksiniz. Dünyada yeni bir siyasal ve ekonomik mimarinin tesis edildiğine şahit olacaksınız. Şüphesiz bunu söylüyorum. Bu yolu açan sizsiniz, bu mücadeleyi başlatan insanların ortaya koyduğu tavır ve inançtır. Bu inançla yolumuza devam ettik. Bir hakkaniyetimiz de adil, hakkaniyetli, güçlü bir dünyanın kurulması. Cumhurbaşkanımız dünya 5'ten büyüktür diye Birleşmiş Milletler'de dünyanın egemenlerine posta koyarken birileri gülüp geçiyordu. Şimdi dünya o noktaya gelmiştir. Bu sistem taşınamaz, bu sistem mutlaka reforme edilmelidir. İnşallah Türkiye yeni dönemde öncü bir rol oynayarak yoluna devam edecektir. Bakıyorsunuz, RusyaUkrayna savaşı. Orada o savaşı durdurabilecek tek irade Türkiye'den ve Recep Tayyip Erdoğan'dan çıkıyor. Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla dünyada zaten başlamış olan gıda krizlerini körükleyecek, özellikle sahra altı Afrika'da açlığın kapılarını sonuna kadar açacak olan bir gıda krizi. Bunu da önlemeye çalışan sadece ve sadece Türkiye'dir." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR
2022-10-08 23:26:53

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