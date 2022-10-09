Tekne alabora oldu; 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp



Selda Hatun TAN/ KANDIRA (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde, tekneleri alabora olan balıkçılardan Mesut K. çevredekiler tarafından kurtarılırken, suda kaybolan Özcan Binay, aranıyor.

Kandıra Bağırganlı´da Özcan Binay ve Mesut K. sabah saatlerinde balık avlamak için tekne ile denize açıldı. Tekne alabora olurken, Mesut K. ve Özcan Binay suya düştü. Mesut K. balıkçılar tarafından kurtarılırken, Özcan Binay ise denizde kayboldu. Hastaneye kaldırılan Mesut K. tedavi altına alındı. Mesut K.´nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri, Özcan Binay´ı bulmak için arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Selda Hatun TAN

2022-10-09 13:33:49



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