Tesisteki ağaçlıkta saklanan 4 kaçak göçmen yakalandı

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Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM yolundaki dinlenme tesisinin arkasındaki ağaçlıkta saklanan Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı.

TEM yolu Körfez ilçesinde bulunan dinlenme tesisinin çalışanları, ağaçların arasında saklanan kişileri görünce polisi aradı. Kısa sürede tesise gelen polisler, ağaçlığın içinde yaptıkları aramada, Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmeni yakaladı. Üst araması yapılan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere işlemleri için İl Göç İdaresi'ne götürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-10-12 10:36:22



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