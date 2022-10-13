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Mahkemede tercümanı yaralayan Ayşegül'ün ağabeyi: Sanık zannettim   

DHA

Mahkemede tercümanı yaralayan Ayşegül'ün ağabeyi: Sanık zannettim   


Erol POLAT/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, cinsel istismar girişiminde başına taşla vurularak öldürülen Ayşegül Aydın'ın (16) ağabeyi Esat Aydın'ın (21) ilk duruşmada sanık Muhammed Atikullah'ın sözlerini tercüme eden İ.N.'ye jiletle saldırıp, yaralamasına ilişkin ifadesi ortaya çıktı. Gözaltına alınıp, tutuklanan Aydın'ın "Tercüman yabancı dilde konuştuğu için sanığı o zannettim. Sanığın adliyeye getirilmediğini bilmiyordum" dediği öğrenildi. 
Olay, 12 Temmuz 2021'de, Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu Muhammed Atikullah, dershaneden eve dönen Ayşegül Aydın'ı takip edip, ağaçlık bölgeye sürükleyerek, cinsel istismar girişiminde bulundu. Bu sırada şüpheli, kendisine direnen Aydın'ın boğazını sıkıp, başına taşla vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı ile hastaneye kaldırılıp, yoğun bakımda tedavi gören Aydın, 132 gün sonra hayatını kaybetti. Jandarmanın güvenlik kamerasından belirlediği Muhammed Atikullah ise gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
TERCÜMAN TABURCU OLDU, AĞABEY TUTUKLANDI
Muhammed Atikullah hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli cinsel istismar' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Gebze 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması, 22 Eylül'de görüldü. Duruşmaya tutuklu bulunduğu Batman Cezaevi'nden SEGBİS ile bağlanan Muhammed Atikullah, ifadesinde, "Ayşegül, beni görünce korktu ve yere düştü; ben yapmadım" dedi.
İ.N. isimli tercüman, tutuklu sanığın bu sözlerini Türkçe'ye çevirdi. Duruşma salonundaki Ayşegül Aydın'ın aile üyeleri, 'Yalancısınız' diyerek tepki gösterdi. Bu sırada Ayşegül'ün ağabeyi Esat Aydın, yanında getirdiği jilet ile tercüman İ.N.'ye saldırıp, yüzünden yaraladı. Hastaneye kaldırılan İ.N., tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Esat Aydın ise Gebze 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
'KEŞKE BÖYLE BİR ŞEY OLMASAYDI, PİŞMANIM'
İfadesinde, kız kardeşinin Afganistan uyruklu tarafından cinsel istismarda bulunularak öldürüldüğünü, bu olayın çokça basına yansıdığını belirten Esat Aydın, "Bu olayı hazmedemediğim için cüzdanımın içerisinde bir jiletle adliyeye geldim. Daha önce hiç mahkemeye katılmadığım için işleyişi bilmiyordum, sanığı da hiç görmemiştim. Sanık, ekranda duruşmaya katılmış. Bir tane de tercüman varmış. Tercüman yabancı dilde konuştuğu için sanığı o zannettim. Sanığın adliyeye getirilmediğini bilmiyordum. Duruşma işleyişini de tam olarak bilmediğim için sanık zannettiğim tercümana yanımda getirdiğim jilet ile vurdum. Amacım; öldürmek değildi, zaten yüzüne doğru vurdum. İstemeyerek, bir çalışanı yaraladığım için üzgünüm. Keşke böyle bir şey olmasaydı; çok pişmanım" dedi.  
Esat Aydın'ın babası Metin Aydın ise çocuklarından birinin mezarda, diğerinin de cezaevinde olduğunu belirterek, "Oğlum, 20 gündür cezaevinde. Bu, bize zulüm. Bizim gözümüzde, bundan böyle hiçbir şeyin değeri yoktur" diye konuştu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT
2022-10-13 09:49:28

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