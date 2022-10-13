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Umut, kediye ekmek verirken otomobilin altında kalınca öldü

DHA

Umut, kediye ekmek verirken otomobilin altında kalınca öldü


İZMİT(Kocaeli),(DHA)İZMİT'te, otomobilin altına giren kediye ekmek vermek isterken aracın hareket etmesi sonucu altında kalan 4 yaşındaki Umut Özsoy, yaşamını yitirdi.
Olay, dün İzmit Alikahya Mahallesi İncirli Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre, Beytullah A. otomobiliyle seyir halindeyken bir evin balkonundaki akrabasını görmesi üzerine durup sohbet etmeye başladı. Bu sırada Beytullah A.'nın otomobilin altına giren kediyi gören Umut Özsoy, ona ekmek vermek için aracın altına girdi. Beytullah A. otomobiliyle hareket edince çocuk otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Sürücü çocuğun yaralandığını fark etmesi üzerine hemen kendi aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk yaşamını yitirdi. 3 kardeşten biri olan Umut'un ikiz kız kardeşi olduğu öğrenildi. Umut´un cenazesi bugün Körüktepe Mezarlığında toprağa verildi.
Kazanın ardından çocuğun akrabası olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Beytullah A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2022-10-13 17:58:29

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