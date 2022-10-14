Kılıçdaroğlu, hastanede tedavi gören kardeşini ziyaret etti



Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akciğer enfeksiyonu nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi´nde tedavi gören kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nu (68) ziyaret etti.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan ve akciğer enfeksiyonu rahatsızlığıyla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçen hafta götürülen ve burada tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Celal Kılıçdaroğlu, önceki gün Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde entübe durumundan çıkan ve sağlık durumu iyiye giden Celal Kılıçdaroğlu'nu, ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu, hastanede ziyaret etti. Hastane başhekimi ve doktorlardan bilgi alan ve yaklaşık 10 dakika kalan Kılıçdaroğlu, kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-10-14 21:31:23



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