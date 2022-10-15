Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

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KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yapan 1 kişi gözaltına alınırken; 29 pompalı av tüfeği, 16 otomatik av tüfeği, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kartepe ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapan H.K.'nin aracını durdurarak arama yaptı. Araçta bulunan 29 pompalı av tüfeği, 16 otomatik av tüfeği, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 balistik yelek, 5 mermi, tüfek ve tabanca parçalarına el koyuldu. H.K., gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Selda Hatun TAN

2022-10-15 11:09:41



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