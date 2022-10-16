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Husumetlisi ile tartıştı; arbedede kendi silahıyla vurulup öldü

DHA

Husumetlisi ile tartıştı; arbedede kendi silahıyla vurulup öldü


Alişan KOYUNCU/DİLOVASI(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde husumetlisi ile tartışan Tahsin Yıldız, çıkan arbedede kendisine ait silahla vurularak hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Fırat Caddesi'nde meydana geldi. Tahsin Yıldız, alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu A.K. ile tartışmaya başladı. Bu sırada Tahsin Yıldız, tabancasını ateşlemek istedi. Ancak oğlu F.Y. araya girerek engel olmaya çalıştı. Çıkan arbedede silah ateş alınca, Tahsin Yıldız göğsünden vuruldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Yıldız'ı Dilovası Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradan Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Alişan KOYUNCU
2022-10-16 14:40:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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