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Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ'de polisin takibe alarak durdurduğu TIR´ın dorsesinin tabanındaki gizli bölümde 45 kilo eroin ve 1 kilo 200 gram afyon sakızı ele geçirildi. Birbirine bağlı uyuşturucu paketleri dorsenin tabanından ip çekilerek çıkarıldı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu´nda takibe aldığı TIR´ı durdurdu. TIR, emniyet müdürlüğünün bahçesine çekilerek narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine dorsenin tabanındaki gizli bölüm açıldı. Birbirine bağlı paketler ip çekilerek dorsenin tabanından çıkarıldı. 45 kilo eroin ile 1 kilo 200 gram afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2022-10-16 16:09:56



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