İnternet sitesi açıp hayali prefabrik ev satan 20 kişi adliyede (2)

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17 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanıp adliyeye gönderilen 20 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-10-17 20:51:34



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