Darıca'da fiber tekne yandı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde fiber tekne, elektrik akmasından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Darıca ilçesi Balyanoz koyundan bugün saat 13.00 sıralarında denize açılan Yüksel Efendioğlu´nun 'Togan' isimli fiber teknesinin elektrik aksamından duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden Efendioğlu, tekneyi iskelenin yanına yanaştırarak, karaya çıkıp itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler büyüdü, gökyüzünü dumanlar kapladı.
Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında tekne kullanılamaz hale geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2022-10-18 14:15:25
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