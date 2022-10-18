İşten çıkaran patronunu öldürdü 

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, bir geri dönüşüm tesisinde çalışan Türkmenistan uyruklu İ.Y., işten çıkarılınca patronu Servet Temurtaş´ı tabanca ile vurdu. Hastaneye kaldırılan Temurtaş, yaşamını yitirdi.
Olay geçen pazar günü, Gebze Balçık´da bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Geri dönüşüm tesisisi sahibi Servet Temurtaş, iş yerinde çalışan Türkmenistan uyruklu İ.Y.´yi bir hafta önce işten çıkardı. Geçen pazar günü sabah saatlerinde iş yerine gelen İ.Y., eski patronu Servet Temurtaş´a silahlı saldırıda bulundu. Tabancayla açılan ateş sonucu vücuduna çok sayıda kurşun isabet ederek ağır yaralanan Temurtaş, İstanbul´da bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi atına alındı. Temurtaş bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra kaçan İ.Y. jandarmanın yaptığı çalışma ile saklandığı binanın çatı katında yakalandı. 9 el ateş eden ve olay yerindeki mermi kovanlarını da toplayan İ.Y.´nin saldırıda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Mesut IŞIK
2022-10-18 19:38:00
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