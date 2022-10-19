Kocaeli'de iki grubun kavgasında Emrah öldürüldü



İZMİT(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, Emrah Akkuş (28) tabanca ile vurularak hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlar, Emrah Akkuş ile yanındaki kişiye isabet etti. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralıdan Emrah Akkuş, hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ

2022-10-19 11:09:01



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