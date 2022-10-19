Kocaeli'de iki grubun kavgasında Emrah öldürüldü (2)

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TABANCA İLE VURDUKTAN SONRA YERDE TEKMELEMİŞ

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan Emrah Akkuş'un öldüğü kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bardan elinde tabanca ile çıkan bir kişinin Emrah Akkuş'a defalarca ateş ettiği, ardından da Akkuş'u yere düştükten sonra tekmelediği görüldü. Olay yerine gelen başka bir kişinin de kenarda duran diğer kişinin ayaklarına ateş ettiği, daha sonra tabancanın kabzasıyla vurduğu anlar, kamerada yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-10-19 13:43:26



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