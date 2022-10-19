Eşi ve kayınpederini öldüren şüpheli, takip edip, aynı sokaktaki otelde kalmış (2)- Yeniden

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`Kayınpederi ve eşini, polis merkezinden döndüklerinde öldürmüş´ başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme ve ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz...Ergün AYAZAlişan KOYUNCUSelda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'de Ömer Sorguç'un (25), boşanma aşamasındaki eşi Beyza Sorguç (23) ile kayınpederi Şahin Kılıç'ı öldürdüğü olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Ömer Sorguç'un, günlerdir aile üyelerine ölüm tehditleri içeren mesajlar attığı, ailenin evinin bulunduğu sokaktaki otelde kaldığı, eşi ve kayınpederini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nden evlerine döndükleri sırada da öldürdüğü belirtildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Sorguç, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı Beyza Sorguç'un bulunduğu eve geldi. Apartmanın önünde saatlerce bekleyen Ömer Sorguç, Beyza Sorguç ile babası Şahin Kılıç'ın otomobille evlerine geldiklerini gördü. Ömer Sorguç, tabancayla Şahin Kılıç'ı otomobilde, Beyza Sorguç'u ise binanın merdivenlerinde vurdu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, baba ve kızının hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kaçan Ömer Sorguç ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli hemşire Beyza Sorguç'un, 2019'da Ömer Sorguç ile Şanlıurfa'da evlendiği ve 1 ay evli kaldıktan sonra Başiskele ilçesindeki babasının evine gelip boşanma davası açtığı belirtildi. Olaydan önce Ömer Sorguç'un başta Şahin Kılıç olmak üzere aile üyelerine ölüm tehditleri içeren mesajlar attığı öğrenildi.

KEŞİF YAPMIŞ

Ömer Sorguç'un olaydan 3 gün önce ailenin yaşadığı binanın önünde ve çevresinde keşif yaptığı, ayrıca ailenin yaşadığı sokakta bulunan bir otelde konakladığı öğrenildi. Olay günü baba ve kızın, Ömer Sorguç'un tehdit mesajları üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne gittikleri, evlerine döndükleri sırada öldürüldüğü öğrenildi.

Şahin Kılıç ile kızı Beyza Sorguç'un cenazelerinin bugün İstanbul Silivri'de toprağa verileceği bildirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bu arada şüpheli Ömer Sorguç, emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN

2022-10-19 15:14:22



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