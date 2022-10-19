Eşi ve kayınpederini öldüren şüpheli, takip edip, aynı sokaktaki otelde kalmış (3)

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TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde boşanma aşamasında eşi Beyza Sorguç ile kayınpederi Şahin Kılıç'ı öldüren Ömer Sorguç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN

2022-10-19 16:10:49



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