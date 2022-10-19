HDP milletvekilinin eski eşi gözaltında 

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Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA)HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun´un `Silahlı terör örgütüne üye olmak´ suçundan aranan eski eşi Mustafa Tosun, Kocaeli´nin Karamürsel ilçesinde yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, `Silahlı terör örgütüne üye olmak´ suçundan hakkında arama kararı bulunan Mustafa Tosun´un Kocaeli´nin Karamürsel ilçesinde olduğunu saptadı. Belirlenen adrese yapılan baskında, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında arama kararı çıkarılan Mustafa Tosun, yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Tosun işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli Selda Hatun TAN

2022-10-19 21:15:48



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